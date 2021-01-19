Косачев обвинил США в недобросовестной конкуренции из-за санкций против «Северного потока — 2»
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал новость о том, что Америка ввела санкции против трубоукладчика, который участвует в строительстве «Северного потока — 2». Об этом сообщил RT.
Он считает, что со стороны Штатов это недобросовестная конкуренция. Таким образом они пытаются сохранить свое первенство на газовом рынке в Европе.
«Поэтому, я думаю, что в их действиях, не столько мотивация, связанная с непринятием каких-то действий России, сколько чистый коммерческий расчет», — заключил сенатор.