Он считает, что со стороны Штатов это недобросовестная конкуренция. Таким образом они пытаются сохранить свое первенство на газовом рынке в Европе.

«Поэтому, я думаю, что в их действиях, не столько мотивация, связанная с непринятием каких-то действий России, сколько чистый коммерческий расчет», — заключил сенатор.