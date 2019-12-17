Косачев назвал необходимым изменить отношение Украины к российским СМИ

«Изменение может быть только одно — приведение политики и действий украинских властей на всех уровнях в соответствие с их международными обязательствами, с цивилизованными нормами действующего законодательства и той общепринятой практики, которая подразумевает обеспечение беспрепятственных и свободных действий для профессиональной работы представителей СМИ», — отметил Косачев.

По мнению сенатора, не должно быть исключений, «которые обуславливаются осложнениями в двусторонних отношениях с той или иной страной».

«Все подобные исключения являются посягательством на свободу прессы и, таким образом, являются нарушением международных обязательств и законодательства страны, которая это допускает», — резюмировал глава комитета.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российская пресса сможет спокойно работать на Украине. По его словам, заявление лидера Украины Владимира Зеленского о СМИ России зафиксировали в Кремле.