Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве | 360°

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Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

Пресс-секретарь президента Украины Никифоров: кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

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Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Сам глава государства не получил серьезных травм.

С автомобилем Зеленского и машинами сопровождения столкнулось легковое авто, привело РИА «Новости» сообщение Никифорова. Сопровождавшие украинского президента медики оказали неотложную помощь водителю легковушки, отметил RT. После его передали его «скорой».

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«Президента [Украины Владимира Зеленского]осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители», — сообщил пресс-секретарь украинского лидера.

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Владимир Зеленский

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