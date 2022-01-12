Кортеж Токаева заметили в Алма-Ате и сняли на видео

В Алма-Ате заметили кортеж, предположительно, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил Telegram-канал Orda.

На кадрах можно заметить, что в составе кортежа передвигаются несколько черных машин, которые сопровождает бронеавтомобиль. По данным СМИ, кортеж направлялся в отель Rixos, расположенный на пересечении улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина. Делегацию в среду утром запечатлел на видео местный житель.

Также сегодня утром в небе над Алма-Атой заметили вертолеты. Отмечается, что прежде в городе не замечали винтокрылых машин и другой авиационной техники. Предположительно, обстановку в городе отслеживают в связи с возможным приездом президента.

Местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что Токаев действительно прибыл в Алма-Ату. Однако официально эту информацию в пресс-службе президента не подтверждали.

Протесты, переросшие в беспорядки, охватили ряд городов Казахстана в начале января. Самые ожесточенные из них прошли в Алма-Ате, где мятежники в том числе подожгли здание акимата, прокуратуры, захватили аэропорт. Для стабилизации обстановки в страну по просьбе Токаева ввели миротворческие силы ОДКБ.

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что в регионах продолжают задерживать предполагаемых участников протестов и изымать у них похищенное оружие.