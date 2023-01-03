Мир 03 января 2023, 19:32 Кортеж с гробом Пеле отправился на кладбище Церемония прощания с Пеле на стадионе «Вила Белмиру» завершилась YouTube

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Церемония прощания с бразильским футболистом Пеле на стадионе «Вила Белмиру» в штате Сан-Паулу завершилась спустя 24 часа. Гроб с телом спортсмена доставят во Вселенский мемориальный некрополь города Сантоса, где пройдет закрытая церемония похорон. Об этом сообщил телеканал Globo.

Кортеж с пожарной машиной, на которой провезут накрытый флагом Бразилии гроб с телом футболиста, проедет 13 километров. Его маршрут пройдет мимо дома матери Пеле Селесты, которой недавно исполнилось 100 лет. Там машина остановится, а после продолжит свой путь, пока не доедет до кладбища.

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Жителей Сантоса уже предупредили, что часть дорог перекроют из-за большого скопления людей, желающих проводить легендарного футболиста в последний путь.

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Как сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на данные мэрии города, попрощаться с Пеле пришли более 230 тысяч человек.

Трехкратный чемпион мира Пеле умер 29 декабря 2022 года после долгой борьбы с раком в возрасте 82 лет. Власти страны объявили трехдневный траур. Прощание на стадионе началось минувший понедельник, 2 января, и продлилось сутки.