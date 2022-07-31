Кортеж президента Гватемалы обстреляли у границы с Мексикой

В Гватемале у границы с Мексикой обстреляли кортеж президента Алехандро Джамматеи. Глава государства не пострадал, военные задержали нападавших. Об этом сообщила местная радиостанция Sonora.

«Подтверждено нападение на президентскую делегацию в деревне Ла-Лагуна, Хакальтенанго, департамент Уэуэтенанго. Военнослужащие отразили нападение», — говорится в сообщении.

На месте был ранен один из нападавших, им оказался мексиканец. Четверо попытались скрыться в Мексике, но их задержали военные. Все четверо — граждане Гватемалы.

Радиостанция отметила, что пока официальные власти не выпустили официального заявления о произошедшем.