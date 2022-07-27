Кортеж председателя правящей партии Польши забросали яйцами

Неизвестные забросали яйцами кортеж председателя правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. ЧП произошло в Гнезно Великопольского воеводства, написал dziennik.pl.

Правоохранительные органы задержали мужчину. Он пояснил, что закидал яйцами Качиньского, так как был недоволен увеличившимся выплатами по кредиту. За совершенное деяние его оштрафовали на 100 злотых, а затем отпустили.

«После ознакомления с видеозаписью из Гнезно начато расследование по факту нарушения правил дорожного движения. Бросая яйца в движущиеся транспортные средства, мужчина создал угрозу безопасности дорожного движения», — сообщила воеводская комендатура в Twitter.