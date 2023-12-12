Эксклюзив 12 декабря 2023, 13:02 «Коррупционная черная дыра». Большую часть нового транша МВФ разворуют украинские чиновники Политолог Мезюхо: до военных нужд Украины дойдут лишь крохи от $900 млн от МВФ Sebastian Kahnert/dpa/globallookpress

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Украина получит новый транш от Международного валютного фонда, но лишь крохотная часть этих денег пойдет на военные нужды. Таким мнением поделился с «360» политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

МВФ одобрил отправку 900 миллионов долларов в помощь Украине. С точки зрения Мезюхо, маловероятно, что эти деньги повлияют на ход конфликта.

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«Для такой коррупционной черной дыры, коей является Украина, 900 миллионов долларов — это ничто. Безусловно, эти деньги во многом будут разворованы украинскими чиновниками, до военных нужд дойдут какие-то крохи», — отметил политолог.

Собеседник «360» предположил, что какая-то часть нового транша покроет вопросы социальной политики, связанные с выплатой зарплат чиновникам. Еще одну долю денег от МВФ направят на выплаты пенсий пенсионерам, остающимся внутри Украины, допустил председатель общественной организации.

«Поэтому ни о какой „перемоге“ украинская сторона в этом вопросе говорить не может. Эти деньги для нынешнего украинского государственного образования — это капля в море», — резюмировал Мезюхо.