Мир 01 сентября 2023, 19:17 Коррупция украинских военкомов сократила число мобилизованных Le Figaro: нехватка мобилизованных из-за взяток военкомов разозлила Зеленского Официальный сайт Президента Украины

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Уклонение украинцев от мобилизации за счет взяток сотрудникам военных комиссариатов сократило численность набора в ВСУ. Это вызвало серьезное возмущение президента Украины Владимира Зеленского, в своем материале об украинских дезертирах сообщила французская газета Le Figaro.

Сбежавший из Украины от мобилизации в Европу украинец заявили, что средняя стоимость взятки составляла пять тысяч долларов. За эту сумму его высадили в лесном массиве недалеко от границы с Венгрией.

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Уклонение от военной службы на Украине грозит тюремным наказанием на срок до 12 лет. Президент страны Владимир Зеленский в августе начал решение вопроса с коррупцией среди военкоматов и одним указом уволил всех руководителей районных организаций. Он назвал взяточников «изменниками Родины».

По данным пограничной службы Украины, с момента начала спецоперации число пытавшихся нелегально перейти границу составило 13 600 человек, еще более шести человек поймали внутри страны с поддельными документами.

Но количество тех, кто не желает отдавать свою жизнь в боевых действиях, не уменьшается. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, кто не имеет отсрочки от призыва по мобилизации, продолжают бежать из страны.

В последний раз президент Украины Владимир Зеленский продлил мобилизационный призыв с военным положением в конце июля до 15 ноября.