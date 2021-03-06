Коррупция на таможне лишила Украину 3,6 миллиарда долларов

Украина недосчиталась порядка 100 миллиарда гривен, или 3,57 миллиарда долларов. Средства в виде налогов и сборов на таможне не собрали из-за коррупции.

Глава Государственной таможенной службы страны Павел Рябикин озвучил недостающую за 2020 год сумму в эфире телеканала «Украина».

«Думаю, в теневых секторах, в сером и в черном, мы можем добрать в год около 100 миллиардов гривен таможенных платежей [в бюджет страны]», — подчеркнул он.

Внешнеэкономической деятельностью на Украине занимаются около 217,5 тысячи компаний. Порядка 5,5 тысяч из них обеспечивают, по словам Рябикина, поступление в бюджет «около 90% всех таможенных платежей».

При этом около 200 тысяч предприятий, участвующих в международной торговле, находятся в теневом сегменте.

Для уменьшения коррупции на таможне руководитель службы предложил увеличить государственное финансирование таможенной инфраструктуры. Это позволит максимально автоматизировать процессы и свести человеческий фактор при инспекции грузов к минимуму.

В 2020 году, заключил Павел Рябикин, страна импортировала товаров на сумму, превышающую 54 миллиарда долларов.