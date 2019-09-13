  • Корреспонденты ФАН столкнулись с жесткой цензурой в Ливии

    13 сентября 2019, 23:00

    Артур Блянихов

    Корреспонденты РИА ФАН Владимир Малянов и Альгис Микульскис поделились впечатлениями от пребывания на территории Ливии, которую контролирует так называемое Правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем.

    Журналисты рассказали, что сразу же по прибытии в Триполи к ним приставили постоянных вооруженных соглядатаев, которые их постоянно сопровождали. Они отгоняли недовольных местных жителей и не давали наводить камеры на несогласованные направления. Выяснилось, что любая съемка возможна лишь с разрешения местных властей.

    Репортеры заверили, что за время своей командировки они видели группы террористов ИГ*, случаи мародерства, беззакония и насилия. Именно из-за этих факторов ливийским беженцам пришлось искать приюта в европейских странах. Те же, кто остался, подвергают себя серьезной опасности.

    *Исламское государство — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.