Корреспонденты ФАН столкнулись с жесткой цензурой в Ливии

Журналисты рассказали, что сразу же по прибытии в Триполи к ним приставили постоянных вооруженных соглядатаев, которые их постоянно сопровождали. Они отгоняли недовольных местных жителей и не давали наводить камеры на несогласованные направления. Выяснилось, что любая съемка возможна лишь с разрешения местных властей.

Репортеры заверили, что за время своей командировки они видели группы террористов ИГ*, случаи мародерства, беззакония и насилия. Именно из-за этих факторов ливийским беженцам пришлось искать приюта в европейских странах. Те же, кто остался, подвергают себя серьезной опасности.

*Исламское государство — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.