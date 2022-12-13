Мир 13 декабря 2022, 13:50 Корреспондента «Звезды» задержали на границе Сербии и Косова Полиция Сербии задержала корреспондента «Звезды» на границе с Косовом

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Журналиста телеканала «Звезда» Алексея Дегтярева задержали сербские полицейские. По словам журналиста, в тот момент он работал в поселке Рашка на границе с Косовом.

Журналист связался с редакцией телеканала и объяснил ситуацию. «Звезда» сделала запросы в российское консульство. Стороны выясняют все обстоятельства задержания.

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Несколько дней назад ситуация в Сербии обострилась. Президент республики Александр Вучич собрал экстренное совещание из-за обстановки на севере Косова. В районы проживания сербов ввели несколько тысяч косовского спецназа.

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Конфликт начался летом, когда власти Косова решили ввести штрафы для местных жителей с автомобилями на сербских номерах. Люди возмутились из-за этого решения, и ситуация чуть не переросла в вооруженное противостояние, но тогда властям удалось договориться, и противоречивый закон решили отложить. В начале ноября сербы решили покинуть все институты власти в Косове в знак протеста. Об уходе заявили судьи, депутаты, чиновники и сербские сотрудники косовской полиции.