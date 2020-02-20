Корреспондент назвал ситуацию на Украине «низкобюджетным фильмом-катастрофой»

По его мнению, ситуация на Украине вызывает «ощущение низкобюджетного фильма-катастрофы», а Зеленский «опять что-то блеет про деление на правильных и неправильных украинцев».

«Что ж ты, правильный такой, сегодня только „небесную сотню“ поминал? Почему о погибших „беркутовцах“ не вспомнил?», — написал военкор, добавив, что тот просто «жалкий лицемер».