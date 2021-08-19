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    19 августа 2021, 07:22

    Коррекцию орбиты МКС решили перенести на 21 августа

    Наза Салех Захи

    Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС), которая была запланирована на утро четверга, теперь перенесена на 21 августа. Об этом сообщили в Роскосмосе.

    «Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) перенесена на резервную дату — 21 августа 2021 года. В настоящее время рассчитываются параметры орбиты станции после проведения корректирующего маневра и точное время его проведения», — рассказали в госкорпорации.

    Ранее Роскосмос сообщал, что плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции пройдет 19 августа в рамках подготовки к старту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», а также возвращению корабля «Союз МС-18».

    Предполагалось, что после коррекции высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра и составит 420,85 километра.

    Сейчас на Международной космической станции находится 65-я экспедиция, в ее состав вошли россияне Петр Дубров, Олег Новицкий, американцы Марк Ванде Хай, Меган МакАртур, Шейна Кимбро, японец Акихико Хошиде и француз Том Песке.