Коррекцию орбиты МКС решили перенести на 21 августа

Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС), которая была запланирована на утро четверга, теперь перенесена на 21 августа. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) перенесена на резервную дату — 21 августа 2021 года. В настоящее время рассчитываются параметры орбиты станции после проведения корректирующего маневра и точное время его проведения», — рассказали в госкорпорации.

Ранее Роскосмос сообщал, что плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции пройдет 19 августа в рамках подготовки к старту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», а также возвращению корабля «Союз МС-18».

Предполагалось, что после коррекции высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра и составит 420,85 километра.

Сейчас на Международной космической станции находится 65-я экспедиция, в ее состав вошли россияне Петр Дубров, Олег Новицкий, американцы Марк Ванде Хай, Меган МакАртур, Шейна Кимбро, японец Акихико Хошиде и француз Том Песке.