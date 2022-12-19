Мир 19 декабря 2022, 18:35 Корпорация Microsoft 14 февраля навсегда отключит браузер Internet Explorer 11 на Windows

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Браузер Internet Explorer 11, который разрабатывала американская технологическая корпорация Microsoft, навсегда отключится на персональных компьютерах с Windows 10 с 14 февраля. Об этом сообщил сайт компании.

По данным сайта «Известия», данный браузер еще будет доступен на Windows 7. Пользователям посоветовали заблаговременно удалить все ярлыки и другие различные ссылки, чтобы избежать ошибок системы.

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Отмечается, что корпорация разрабатывала браузер с 1995 по 2015 год.

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