24 декабря 2023, 17:10
Корпоратив французской «дочки» Airbus закончился массовым отравлением
The Guardian: 700 сотрудников Airbus слегли с отравлением после корпоратива
Организованный французским отделением аэрокосмической группы Airbus Atlantic корпоративный рождественский ужин привел к отравлению 700 человек. Врачи в качестве предварительного диагноза заявили о вспышке гастроэнтерита. Об этом сообщила газета The Guardian.
Ужин проходил в принадлежащем компании ресторане в регионе Луара-Атлантик на западе Франции. Гостям подавали фуа-гра, морских гребешков и лобстера. На десерт сотрудники ели мороженое и шоколадный мусс. Всего на ужине присутствовали 2600 человек, из которых 700 слегли с отравлением.
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Минздрав Франции начал расследования причины заболевания. Представители ведомства в беседе с журналистами отметили, что источник пока не выявили. Они пояснили, что не знают, привело к вспышке — бактерии из пищи или неизвестный вирус. Все заболевшие обратились с жалобами к врачам на рвоту и понос в течении суток.
Одна из госпитализированных сотрудниц рассказала, что испытала сильную головную боль и острую резь в животе, какой у нее не было даже во время родов.
Секретарь профсоюза Airbus Atlantic Жан-Клод Ирибаррен заявил, что ужин приготовили в столовой ресторана. Все образцы продуктов передали на исследование в органы здравоохранения Он добавил, что результаты станут известны через несколько дней.
На минувшей неделе в больницы Камчатки доставили более 40 строителей местного аэропорта. У всех диагностировали отравление. В ходе проведенного расследования Приморское управление Роспотребнадзора установило, что в столовую, где ели рабочие, мясо поставляла компания, не прошедшая регистрацию в системе ветеринарного надзора.
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Франция
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