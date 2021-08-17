«Коровы уничтожены»: на Украине заявили о гибели молочной отрасли

Молочная отрасль умирает на Украине, а стоимость продукции все больше начинает зависеть от импорта. Об этом заявил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич.

«Фактически, коровы уничтожены, то люди, которые ухаживают за коровами — их нет, они стареют, а молодые не берутся за эту специальность», — сказал Томич в эфире «ГолосUA».

Он добавил, что в стране никто не занимается политикой по возрождению отрасли. По словам главы союза, такой подход делает Украину беззащитной перед внешним рынком.

«И ценовая политика будет полностью зависеть от того, как будут внешние игроки играть на нашем рынке», — заключил Томич.

Ранее вице-президент Ассоциации фермеров и частных земледельцев Украины Виктор Гончаренко сравнил села на Украине с полями ожесточенных боев, которые были во время Великой отечественной войны. Он отмечал, что мелких производителей выживают с земли агрохолдинги, а старую инфраструктуру разбирают по кирпичам «лица неукраинской национальности». При этом украинские политики и эксперты уже не раз заявляли о бедственном положении украинской экономики.