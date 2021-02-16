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    16 февраля 2021, 13:38

    Корову подвесили вверх копытами на высоту многоэтажки в Казахстане. Видео

    Наза Салех Захи

    Рабочие на стройке в Нур-Султане подняли на башенном кране живую корову. Жителей Казахстана после появления видео в Сети возмутило такое обращение с животным.

    На кадрах видно, что корова висит вниз головой, ее ноги полностью связаны и прицеплены к крану.

    В департаменте полиции города уже заявили, что проводят проверку.

    «После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка», — заявили в пресс-службе ведомства. Издевавшихся над коровой обещали наказать.