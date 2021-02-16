Корову подвесили вверх копытами на высоту многоэтажки в Казахстане. Видео

Рабочие на стройке в Нур-Султане подняли на башенном кране живую корову. Жителей Казахстана после появления видео в Сети возмутило такое обращение с животным.

На кадрах видно, что корова висит вниз головой, ее ноги полностью связаны и прицеплены к крану.

В департаменте полиции города уже заявили, что проводят проверку.

«После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка», — заявили в пресс-службе ведомства. Издевавшихся над коровой обещали наказать.