«Коровотерапия» захватила Нидерланды

Эту услугу предоставляют на нескольких фермах в стране.

Приверженцы «коровотерапии» считают, что объятия с рогатыми животными помогает выработке окситоцина. Данный гормон блокирует кортизол, который влияет на появление стресса. Размеренное сердцебиение парнокопытного оказывает расслабляющий эффект.

Время, проведенное рядом с коровами, и тактильные контакты с ними положительно влияют на человека. Это слова консультанта в области ветеринарии Прери Конлон.

«Объятия с животными в целом высвобождают эти „хорошие“ нейромедиаторы», — сказал он.

Идея обниматься с коровами в Нидерландах возникла около 10 лет назад, написала «Политика Сегодня». Сегодня услугу предоставляют фермы в Роттердаме, Швейцарии и США. В исследовании 2007 года, опубликованном в журнале Applied Animal Behavior Science, говорится, что животным тоже нравится контактировать с человеком. Коровы расслабляются и откидывают уши назад во время массажа шеи.