Корова задержала поезда около Глазго в час пик

По данным издания, животное не хотело сходить с железнодорожных путей. Упрямство коровы привело к задержке поездов в обоих направлениях. Оказалось, что она сбежала из заповедника, находившегося рядом. Сотрудники одного из поездов нашли выход. Они отвели животное с путей с помощью ведра воды.