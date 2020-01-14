Корова задержала поезда около Глазго в час пик
В час пик около шотландской столицы упрямая горная корова перекрыла железнодорожные пути. Машинистам поездов пришлось остановить состав. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, животное не хотело сходить с железнодорожных путей. Упрямство коровы привело к задержке поездов в обоих направлениях. Оказалось, что она сбежала из заповедника, находившегося рядом. Сотрудники одного из поездов нашли выход. Они отвели животное с путей с помощью ведра воды.