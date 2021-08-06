Коротконогий лабрадор стал знаменитостью в Великобритании. Фото

Необычного лабрадора взяла к себе семья с британского острова Уайт. Сначала щенок ничем не отличался от остальных, но потом у него нашли патологию. Тело собаки выросло, а его лапы остались короткими.

Размер головы и тела у 11-месячного черного лабрадора Кенни такие же, как и у растущих сородичей, уточнила газета The Mirror. Младшего из помета щенка выкармливали с возраста шести дней — мать от него отказалась.

Во время одного из визитов к ветеринару выяснилось, что Кенни страдает типом карликовости, которая свойственна его породе.

Оказалось, что родители лабрадора были носителями гена SD2, отвечающего за развитие патологии. Остальные щенки из того же помета выросли обычными собаками.

«Голова, тело и хвост у Кенни нормального размера, а лапы совсем крошечные. Все его внутренние органы тоже в норме, но этого наш ветеринар никогда раньше не видел», — рассказали хозяева пса.

На острове лабрадор стал настоящей знаменитостью. Некоторые люди не сразу признают в нем лабрадора и принимают за таксу.

«Мы рады, что он у нас есть, и не променяли бы Кенни на целый мир. Он действительно забавный — маленькая собака и большая личность», — подчеркнули владельцы коротконогого пса.