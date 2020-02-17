Коронавирусом заразились 44 американца с круизного лайнера Diamond Princess

На лайнере Diamond Princess, который стоит в порту Иокогамы, коронавирус нашли у 44 американцев. Лечить больных граждан США будут в Японии.

Режим карантина на лайнере должен закончиться 19 февраля, напомнила газета The Washington Post. Однако американские власти 15 февраля заявили, что хотят эвакуировать своих граждан с лайнера.

Директор национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи уточнил, что заразившихся COVID-2019 оставят под присмотром японских специалистов.

Из токийского аэропорта Ханэда 17 февраля вылетели два самолета с эвакуированными с Diamond Princess американцами, сообщило посольство США в Токио. Всего с лайнера вывезли 380 человек. Граждан США направят на американские военные базы в Сакраменто и Техасе. Там они пройдут медосмотр и две недели проведут в карантине.

Diamond Princess поставили на карантин в начале февраля из-за вспышки коронавируса на борту. Всего на лайнере около 3,7 тысячи пассажиров. COVID-2019 заразились уже 355 человек. Посольство РФ в Японии подчеркнуло, что среди заболевших нет россиян.

По последним данным, коронавирусом заразились более 71 тысячи человек. Жертвами COVID-2019 стали 1770 пациентов.