Коронавирусом заразились 11 американцев с Diamond Princess

За два дня до окончания карантина на лайнере Diamond Princess с судна эвакуировали 13 американцев. Их отправили в больницу на тестирование. Результат печальный: у 11 человек нашли коронавирус.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на медицинский центр Университета Небраски, лишь двое из группы граждан США, которых забрали с борта лайнера в больницу, оказались здоровы.

Ранее австралийские власти сообщили, что коронавирус нашли у двух австралийцев, которых вывезли на тестирование до окончания карантина. Diamond Princess простоял на рейде в порту Йокогамы две недели. Карантин закончился 19 февраля. Здоровых людей начали выпускать. 21 февраля на берег сошла третья группа пассажиров судна.

В четверг, 20 февраля стало известно, что COVID-19 нашли еще у двух россиян с Diamond Princess. В посольстве России в Японии рассказали, что чувствуют они себя нормально, ярко выраженных симптомов болезни у соотечественников нет.

Первые случаи заражения коронавирусом выявили в китайском Ухане в 2019 году. Инфекция уже убила боле 2,2 тысячи человек. По всему миру заразились более 76 тысяч человек.