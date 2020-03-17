Коронавирусом за сутки заразились 14 тысяч человек по всему миру

Всемирная организация здравоохранения, которая 11 марта объявила о пандемии коронавируса, постоянно мониторит ситуацию. Минувшие сутки добавили цифр в статистику смертей от 2019-nCoV. Всего за последние 24 часа от инфекции умерли 862 человека.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае. 2019-nCoV быстро распространился по всему миру. Очаг эпидемии переместился в Европу и ситуация поменялась кардинальным образом. Теперь заразившихся и умерших от коронавируса за пределами Китая больше, чем в бывшем эпицентре.

За два с половиной месяца после первых случаев заражения от коронавируса умерли более семи тысяч человек. Полностью вылечились почти 80 тысяч человек, тогда как всего медики зафиксировали 182 тысячи случаев заражения. Коронавирусу сейчас противостоит весь мир. Некоторые страны закрывают свои границы, отменяют все массовые мероприятия, а работодатели отправляют людей по домам, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.