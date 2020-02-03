Коронавирусом в США заболели 11 человек

Число людей, заразившихся новым коронавирусом в США, увеличилось до 11 человек. Два новых случая зарегистрировали в Калифорнии, в округе Сан-Бенито.

Заболевшими оказалась супружеская пара. Обоим по 57 лет. Об этом сообщило NBC Bay Area со ссылкой на минздрав округа. Муж недавно вернулся из китайского Уханя, жена не была там.

Получается, что вирус передался от человека к человека. После того, как стало понятно, что супруги заразились, они не выходили из своего дома. Однако американцев не госпитализировали. Медицинская служба округа дала им рекомендации, что делать и «внимательно следит за их состоянием здоровья».

Тяжелая пневмония, вызванная неизвестным вирусом, появилась в Ухане в конце 2019 года. Инфекцией оказался коронавирус 2019-nCoV. Он распространился в стране и за ее пределами. В самом Китае более 17 тысяч человек заболели, еще 361 умер. Вне КНР случаи заражения зафиксировали у 150 человек. Еще одной жертвой коронавируса стал один человек на Филиппинах. Россия с 3 февраля приостановила железнодорожное сообщение с Китаем.