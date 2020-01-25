Коронавирусом в Китае заразились уже более 1,3 тысячи человек

Новый тип 2019-nCoV даже и не думает уходить из Китая. Число заразившихся коронавирусом уже достигло 1372 человек. Си Цзиньпин назвал ситуацию сложной, потому что инфекция расползается все быстрее.

«Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется», — приводит Тhе Guаrdiаn слова председателя КНР Си Цзиньпина.

Он также сообщил, что по данным на 25 января, 1372 человека заболели новым типом коронавируса. Число летальных случаев осталось на отметке в 41 человек.

Ранее сообщалось о 1287 заразившихся и также о 41 погибшем от 2019-nCoV.

Китайский Ухань стал первым городом, где в конце 2019 года произошла вспышка коронавируса. Инфекция распространилась на другие части страны, а также попала в Таиланд, Японию, Южную Корею, США, Австралию и Малайзию.

Сейчас в Китае строят специальную больницу для зараженных, а регион вокруг Уханя закрыли на карантин. Въехать в город и выехать из него никому нельзя. Российское посольство уже начало обсуждать с китайской стороной способы, как россиянам покинуть провинцию Хубэй.