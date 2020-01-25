Коронавирусом в Китае заразились уже более 1,3 тысячи человек
«Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется», — приводит Тhе Guаrdiаn слова председателя КНР Си Цзиньпина.
Он также сообщил, что по данным на 25 января, 1372 человека заболели новым типом коронавируса. Число летальных случаев осталось на отметке в 41 человек.
Ранее сообщалось о 1287 заразившихся и также о 41 погибшем от 2019-nCoV.
Китайский Ухань стал первым городом, где в конце 2019 года произошла вспышка коронавируса. Инфекция распространилась на другие части страны, а также попала в Таиланд, Японию, Южную Корею, США, Австралию и Малайзию.
Сейчас в Китае строят специальную больницу для зараженных, а регион вокруг Уханя закрыли на карантин. Въехать в город и выехать из него никому нельзя. Российское посольство уже начало обсуждать с китайской стороной способы, как россиянам покинуть провинцию Хубэй.