Коронавирусом в Китае заразились 16 иностранцев

Сейчас китайские врачи лечат от коронавируса 14 граждан других стран. Всего в КНР заразились 16 иностранцев, но двое из них уже выздоровели.

«Согласно информации соответствующих органов, по состоянию на 2 февраля, 16 иностранных граждан в Китае заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, двое из них уже выздоровели и были выписаны из больниц», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя МИД Китая Хуа Чуньина.

По его словам, врачи продолжают оказывать помощь 14 иностранцам, которые находятся на карантине. Медики оценивают состояние всех пациентов как стабильное.

Первые случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в конце 2019 года в китайском Ухане. Инфекция распространилась за пределы страны. Заразившихся 2019-nCoV уже насчитывается более 17 тысяч, а жертвами коронавируса стали 362 человека.

1 февраля Россия начала эвакуацию своих граждан из КНР. Позже было закрыто железнодорожное сообщение между странами. Всемирная организация здравоохранения призвала все страны усилить меры безопасности и борьбы с инфекцией.