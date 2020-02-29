Коронавирусом в Италии заразились более 800 человек

За сутки число заболевших увеличилось более чем на 170 человек. Накануне итальянские власти сообщили о 650 выявленных случаев заболевания. Больше всего заразившихся в регионах Ломбардия, где вспышка коронавируса появилась вблизи Милана, и Венето с центром в Венеции.

За сутки в Италии скончались четыре человека, подхвативших вирус. Всем им было около 80 лет или больше. У 412 зараженных болезнь проявляется бессимптомно или протекает в легкой форме. Госпитализация им не потребовалась, люди находятся в карантине у себя дома.

Ранее МИД России рекомендовал россиянам не ездить в Италию из-за эпидемии коронавируса. Ростуризм потребовал приостановить продажу туров в страну до нормализации обстановки. Авиасообщение с Италией в отличие от Китая и Южной Кореи пока не ограничили.

Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 84 тысяч человек (78,8 тысячи в Китае). Умерли более 2,8 тысячи пациентов, более 36 тысяч выздоровели.