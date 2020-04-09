Коронавирусом в Армении заразился 921 человек
В Армении количество заразившихся коронавирусом достигло 921 человека. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения страны.
За прошедшие сутки в республике зарегистрировали 40 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Еще одно заражение привело к летальному исходу.
К 9 апреля в стране зафиксировали 921 пациента с коронавирусом. Вылечились 138 человек, погибли — десять.