«Коронавирусный шторм» настиг Индию

«Коронавирусный шторм» обрушился на Индию. Об этом заявил Reuters со ссылкой на премьера-министра страны Нарендру Моди.

Несколько дней подряд суточный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией бьет прежние рекорды. Днем ранее выявили 349,6 тысячи новых инфицированных. Медицинские учреждения индийской столицы переполнены. В Дели не хватает коек и медицинского кислорода. Врачи вынуждены отказывать новым пациентам, потому что их негде разместить, добавила «Русская планета».