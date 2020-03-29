«Коронавирусный поезд из Москвы». Как на Украине встретили вернувшихся домой соотечественников

29 марта в Киев прибыл поезд, который в порядке исключения после закрытия границ вернул в страну украинцев из России. Местный журналист назвал транспорт «коронавирусным».

​​«Коронавирусный поезд из Москвы прибыл на вокзал», — написал в своем Facebook украинский журналист «Громадське». Так он отреагировал на возвращение соотечественников, которые уже не надеялись попасть домой.

Источник фото: Facebook

Поезд № 906/905 Москва — Киев прибыл в страну утром 29 марта. Он вывез украинцев из России в порядке исключения — с 27 марта президент Владимир Зеленский закрыл границы. Он заявил, что запрет на въезд в страну относится и к ее гражданам. О тех, кто не успел вовремя вернуться, позаботятся дипломаты на местах.

Рядом с платформой дежурили врачи, которые сразу же проверяли состояние всех возвратившихся. Там же находились и полицейские — на случай возможных беспорядков.

В комментариях к посту журналиста многие люди писали, что этот поезд прибыл в страну зря:

«Не нужен был этот поезд. Но наш Ватник президент иначе не мог».

«Разворачивайте поезд назад».

«Обработайте их всех хлоркой».

Издание RТ напомнило, что днем ранее этот же поезд прибыл из Киева в Москву. Он привез домой россиян и украинцев с видом на жительство в России.

По последней информации, новым типом коронавируса заразились 418 украинцев. Пять пациентов справились с инфекцией, еще девять скончались. Издание Ura.ru сообщало, что 25 марта правительство страны ввело режим ЧС. Он закончится не раньше, чем через 30 дней, 24 апреля. При необходимости режим чрезвычайной ситуации могут продлить.