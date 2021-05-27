Коронавирусные ограничения ослабят в Азербайджане

Власти Азербайджана приступили к постепенному смягчению карантинных ограничений. Об этом сообщил сайт inc-news со ссылкой на местные СМИ.

С 31 мая в республике отменяется масочный режим на улице и начинает работать бакинское метро, которое было закрыто несколько месяцев. Кроме того, между районами начнут ездить автобусы. С 10 июня вновь будет доступно посещение пляжей, спортивных залов и крупных торговых центров.

Руководство государства решило ослабить ограничения из-за снижения случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что этому поспособствовала вакцинация населения. Минздрав Азербайджана уточнил, что от COVID-19 привилось около 10% граждан.