Коронавирусные ограничения вновь ввели в Гуанчжоу

Россиянка Екатерина Дорофеева, живущая в Гуанчжоу, рассказала «ФедералПресс», что в Китае вновь вводят ограничения из-за роста числа заразившихся коронавирусом.

По словам Дорофеевой, несколько районов Гуанчжоу закрыли, и у людей нет возможности ни выехать, ни въехать.

«Откуда появились новые случаи — окутано домыслами. Точно известно про бабушку 76 лет, она гуляла по городу бессимптомно. Попила чай в чайной с дим-самами, встретилась с подругами, отвела внука в садик. И теперь несколько районов города находятся в красной зоне», — поделилась собеседница издания.

Она добавила, что для сдачи ПЦР-тестов оперативно организовали 13 передвижных пунктов. Все местные жители будут обязаны сдать тесты.