Коронавирусные ограничения ужесточили в Сингапуре

Смертность от COVID-19 в Сингапуре начала стремительно расти. В связи с этим власти страны приняли решение ужесточить ограничительные меры. Об этом сообщило агентство Reuters.

В стране привито уже более 80% населения, однако это не спасает от растущей смертности. Начиная с сегодняшнего дня, 27 сентября, в кафе и ресторанах за одним столиком могут находиться только два человека. При этом каждый из посетителей должен быть привит. Исключение составляют дети до 12 лет. Принимать гостей также теперь могут не более двух человек. Власти ограничили число посетителей для спортивных залов, кинотеатров и концертов.

Большинство сотрудников различных предприятий переходят на дистанционный режим. Ученики начальных классов также начнут заниматься дистанционно, передали «Известия».