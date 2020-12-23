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    23 декабря 2020, 17:01

    Коронавирусные ограничения ужесточили в Чехии

    Артур Блянихов

    Глава чешского Минздрава Ян Блатны предупредил, что в стране введены новые ограничения по COVID-19 в связи с максимальным уровнем эпидемической угрозы. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Коронавирусные ограничения ужесточили в Чехии

    «Русская планета» рассказала, что с 27 декабря в Чехии будут закрыты все магазины, за исключением аптек, служб быта, а также точек с бытовыми и продовольственными товарами. При этом передвижения граждан будут максимально ограничены.

    По данным издания, они смогут собираться в группы не более двух человек, кроме членов одного семейства. Также в стране продлят комендантский час. Он будет действовать с 21:00 до 05:00.

    Врач-физиотерапевт Родион Григорьев рассказал, как восстановиться после перенесенного коронавируса.

    Врач посоветовал прибегнуть к распариванию и специальной мануальной терапии, чтобы избавиться от неприятных симптомов после перенесенной болезни. Отмечается, что распаривание в мини-сауне поможет вывести все токсины и шлаки.

    «Затем с помощью мануальной техники выстукиваются и прорабатываются легкие. После этого комплекса люди перестают задыхаться, забывают про кашель, к ним возвращаются аппетит и бодрость», — заверил специалист.