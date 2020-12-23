Коронавирусные ограничения ужесточили в Чехии

«Русская планета» рассказала, что с 27 декабря в Чехии будут закрыты все магазины, за исключением аптек, служб быта, а также точек с бытовыми и продовольственными товарами. При этом передвижения граждан будут максимально ограничены.

По данным издания, они смогут собираться в группы не более двух человек, кроме членов одного семейства. Также в стране продлят комендантский час. Он будет действовать с 21:00 до 05:00.

Врач-физиотерапевт Родион Григорьев рассказал, как восстановиться после перенесенного коронавируса.

Врач посоветовал прибегнуть к распариванию и специальной мануальной терапии, чтобы избавиться от неприятных симптомов после перенесенной болезни. Отмечается, что распаривание в мини-сауне поможет вывести все токсины и шлаки.

«Затем с помощью мануальной техники выстукиваются и прорабатываются легкие. После этого комплекса люди перестают задыхаться, забывают про кашель, к ним возвращаются аппетит и бодрость», — заверил специалист.