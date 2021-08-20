Коронавирусные ограничения ужесточат в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении коронавирусных ограничений в стране. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он уточнил, что тем, кто не прошел вакцинацию, придется регулярно сдавать ПЦР-тесты на инфекцию. В первую очередь это касается сотрудников образовательной сферы. С сентября они будут проверяться не реже, чем два раза в неделю. Также без результатов тесте не будут пускать в кинотеатры, на концерты, в междугородние поездки и в самолеты.