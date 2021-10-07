Коронавирусные ограничения продлили в Финляндии

Правительство Финляндии решило продлить коронавирусные ограничения на границе страны до 24 октября. Об этом сообщил ТАСС.

Власти отметили, что пандемия коронавируса на данный момент не прекратилась. По этой причине ограничения, которые изначально должны были продлиться до 10 октября, необходимо продлить, передал RT.

«Достигнутые показатели по вакцинации пока еще не считаются достаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения до сих пор существует. В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 24 октября», — заявили в правительстве страны.