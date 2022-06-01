Коронавирусные ограничения отменили в Италии

Коронавирусные ограничения снимают в Италии с 1 июня. Теперь иностранные туристы смогут свободно попасть на территорию страны. Такой информацией поделилось министерство здравоохранения республики. Об этом сообщило ИА НСН.

Теперь во время въезда в страну туристы могут не предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном COVID-19 или ПЦР-тест. Кроме того, с 15 июня в стране планируют отменить обязательное ношение масок в общественных местах и в транспорте. Однако без маски не удастся попасть в медицинские учреждения и учебные заведения.