Коронавирусные ограничения отменили в Доминикане

Власти Доминиканы объявили об отмене всех ограничений, введенных в стране из-за коронавируса. Об этом написал RT.

«Сообщаю, что с сегодняшнего дня все ограничительные меры, введённые из-за COVID-19, отменены», — сказал президент Доминиканы Луис Абинадер.

По его словам, личной ответственностью каждого из жителей страны являются такие меры, как использование маски и необходимость предъявления сертификата о вакцинации для доступа во все общественные места.