Коронавирусные ограничения на въезд снимут в Канаде | 360°

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Коронавирусные ограничения на въезд снимут в Канаде

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Власти Канады приняли решение снять все ограничения на въезд, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на газету The Globe and Mail.

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Запреты перестанут действовать 30 сентября. Страну разрешат посещать туристам, которые не имеют прививки от COVID-19. Также в аэропортах перестанут проводить выборочное тестирование. Подобную меру проводили регулярно среди всех людей, которые приезжали в Канаду.

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