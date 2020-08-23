«Коронавирусные» концерты прошли в Германии

Немецкие ученые организовали экспериментальные концерты, которые должны помочь им определить механизм распространения коронавируса.

Три концерта в рамках исследования ученых из Галле-Виттенбергского университета состоялись накануне в Лейпциге, пишет AP. На всех мероприятиях выступил немецкий поп-исполнитель Тим Бендцко. В общей сложности на «коронавирусных» концертах присутствовали больше 1,4 тысячи добровольцев с отрицательным тестом на COVID-19.

Во время мероприятий люди оставались в медицинских масках, на них также надевали специальные датчики, позволяющие отслеживать их передвижения. Добровольцам раздали флуоресцентный антисептик. С его помощью можно было определить, к каким поверхностям люди прикасаются чаще всего.

Помимо этого, ученые рассчитывали траекторию полета частиц от дым-машин. В ходе всех трех концертах были смоделированы разные условия, например, на одном из ивентов зрители соблюдали дистанцию, на другом — нет. Результаты исследования должны опубликовать осенью.