Коронавирусную инфекцию предложили лечить лучевой терапией

Сразу несколько научных групп разных стран мира предложили лечить COVID-19 с помощью радиации. По их мнению, основанному на анализе научной литературы, низкие дозы рентгеновских лучей могут на 20% снижать смертность от пневмонии.

По данным газеты «Известия», ученые из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде сообщили о двукратном сокращении пневмонии, выявленном после испытаний на животных. Методику также опробовали в США на десяти пациентах с коронавирусной инфекцией нового типа. Они выздоровели за три дня против 12 дней, потребовавшихся контрольной группе.

Один американский врач указал на серьезные побочные эффекты, вызванные лучевой терапией. По его данным, она в низких дозах не только уменьшает воспаление, но и убивает клетки иммунитета, борющиеся с инфекцией.

Российские медики предложили сначала провести длительные эксперименты на животных. Они объяснили, что коронавирус нарушает регенерацию тканей легких, а лучевая терапия только усугубит этот процесс. Радиация способна спровоцировать выделение соединительной ткани и усилить фиброз легких.

«Пока нет данных об отдаленных последствиях после инфицирования SARS-СоV-2, и даже низкие дозы облучения могут дать непредсказуемый результат в будущем», — сказала изданию профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Галина Рева.

Американские исследователи подтвердили, что переливание плазмы переболевших коронавирусом пациентов может ускорить выздоровление других инфицированных. Они признали этот метод рабочим.