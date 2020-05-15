В Белоруссии заявили о выходе на коронавирусное плато

Белоруссия выходит на плато пандемии COVID-19. Такое заявление сделала заместитель министра здравоохранения республики Елена Богдан.

«В последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем (положительных тестов на COVID-19 — ред.) в среднем где-то около 8,7−9,7% от количества тестов, которые мы провели. И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся», — отметила она в эфире местного тв-канала.

Она добавила, что в стране зафиксирован пологий, а не пикообразный прирост зараженных благодаря противоэпидемическим мерам, которые были разработаны еще до прихода попадания 2019-nCoV в Белоруссию.

По ее словам, система здравоохранения в стране имеет достаточно ресурсов для лечения больных.

Белорусский лидер Александр Лукашенко стал противником жестких ограничительных мер, которые он счел вредными для экономики. По последним данным, число диагностированных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 26 772, всего за время эпидемии 151 пациент умер.

Ранее Лукашенко похвастался, что его метод борьбы с коронавирусом переняли в России и Европе. Суть метода состоит в том, чтобы «потихоньку открываться».