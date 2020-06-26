Коронавирусная статистика в США может быть в 10 раз выше официальной

Число случаев заражения коронавирусом в США может превышать официальную статистику в 10 раз и достигать по крайней мере 23 миллионов человек.

Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на Роберта Редфилда, главу Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в составе американского Минздрава.

«По нашим точным расчетам, на данный момент на каждый зафиксированный случай (заражения коронавирусом в США — прим. ред.) есть фактически 10 других инфицированных», — заявил Редфилд в ходе беседы с журналистами. Его слова приводит РИА «Новости».

Подсчет CDC, как объяснил Редфилд, основывается на собранных со всей страны образцах крови, которые проверяют на наличие антител к COVID-19. Исходя из этих подсчетов, на каждый подтвержденный «коронавирусный случай» в Штатах есть 10 граждан с антителами. Из этого следует, что носителями коронавирусной инфекции в Америке являются минимум 23 миллиона человек.

По информации университета Джонса Хопкинса, в США в общей сложности сейчас зафиксировано свыше 2,3 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 121 тысячи летальных случая. Смогли победить болезнь свыше 656 тысяч человек.

Ранее американский лидер Дональд Трамп счел название COVID-19 для коронавируса странным. По его мнению, вирус нужно назвать «Ухань» или Кung flu, что можно перевести как «Кун-фу-грипп».

О вспышке вируса в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. В марте–апреле эпидемия коронавируса, вызывающего пневмонию, распространилась по всей планете.