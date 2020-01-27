Коронавирус-жнец, поправки в Конституцию и триумф российских фигуристов. Неделя в фотогалерее

На этой неделе в стране и мире произошли самые разнообразные события, которые коснулись международных отношений, экономики, культуры и спорта. Подробнее о том, чем запомнится неделя с 20 по 26 января, — в фотогалерее «360».

Поправки в Конституцию РФ

20 января стало известно, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона о поправке к Конституции страны. Все изменения будут вынесены на общероссийское голосование. Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект о внесении поправок в Конституцию. Депутаты уже утвердили концепцию, и дальше их ждет только обсуждение. Всего запланировано три чтения проекта закона об изменении Конституции РФ.

Путин в Израиле

Президент России Владимир Путин посетил Иерусалим, где встретился с лидером Израиля, открыл памятник жителям и защитникам блокадного Ленинграда и участвовал форуме «Сохраняем память о Холокосте», приуроченном к 75-летию освобождения Освенцима.

Триумф на льду

Оглушительным успехом России завершился чемпионат Европы по фигурному катанию — 2020 в австрийском Граце — все золотые медали взяли наши спортсмены. Всего было разыграно 12 комплектов наград и 10 из них — у России.

Коронавирус шагает по планете

Кабинет министров Китая официально продлил новогодние каникулы до 2 февраля для того, чтобы люди дольше оставались в своих домах и не выходили на улицу. Франция эвакуирует своих граждан из Китая, а в США уже четыре человека заражены коронавирусом.