Коронавирус заподозрили у членов экипажа французского авианосца «Шарль де Голль»
Оборонное ведомство Франции предупредило, что несколько членов экипажа авианосца «Шарль де Голль» заподозрили у себя COVID-19. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, под усиленным медицинским наблюдением находится около 40 членов экипажа. Их изолировали и поместили в специальное помещение на корабле.
Коронавирусная инфекция у них еще не подтверждена. По распоряжению командования авианосец досрочно завершает свое плавание. Судно должно вернуться в Тулон.