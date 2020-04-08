    08 апреля 2020, 12:43

    Коронавирус заподозрили у членов экипажа французского авианосца «Шарль де Голль»

    Артур Блянихов

    Оборонное ведомство Франции предупредило, что несколько членов экипажа авианосца «Шарль де Голль» заподозрили у себя COVID-19. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

    По данным издания, под усиленным медицинским наблюдением находится около 40 членов экипажа. Их изолировали и поместили в специальное помещение на корабле.

    Коронавирусная инфекция у них еще не подтверждена. По распоряжению командования авианосец досрочно завершает свое плавание. Судно должно вернуться в Тулон.