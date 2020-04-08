Коронавирус заподозрили у членов экипажа французского авианосца «Шарль де Голль»

По данным издания, под усиленным медицинским наблюдением находится около 40 членов экипажа. Их изолировали и поместили в специальное помещение на корабле.

Коронавирусная инфекция у них еще не подтверждена. По распоряжению командования авианосец досрочно завершает свое плавание. Судно должно вернуться в Тулон.