Коронавирус, выявленный у польских норок, оказался заразным для человека

Эксперты выяснили, что коронавирус, выявленный у норок в Польше, может передаваться человеку и наоборот. Об этом сообщили в пресс-службе местного Министерства сельского хозяйства.

«Вирус, выявленный у норок на ферме в Картуском районе, может передаваться человеку и наоборот», — говорится в сообщении.

Директор Государственного ветеринарного института в Пулавах сообщил о завершении «высокоспециализированных исследований», направленных на изучение генома SARS-CoV-2, штаммов, полученных после первого случая заражения этим вирусом норок в Польше. Вирусологи пришли к выводу, что обнаруженные у норок штаммы SARS-CoV-2 похожи друг на друга и принадлежат к определенной и уже известной эпидемиологам линии.

В исследовании говорится, что генетических изменений, характерных для «британского», в «южноафриканского» или «бразильского» варианта вируса, обнаружено не было.

В Дании ранее 17 миллионов норок уничтожили в рамках борьбы с коронавирусом, уточнила «Газета.ru». Власти пообещали выплатить заводчикам от 2,5 до 3,7 миллиарда долларов.