Коронавирус выявили у одного россиянина на борту Costa Atlantica

На круизном лайнере Costa Atlantica, на котором произошла вспышка коронавируса, COVID-19 выявили у одного россиянина. Его состояние не вызывает у медиков опасений.

Посольство РФ в Японии подтвердило в Facebook, что на судне находится гражданин России. Лайнер пришвартован в порту Нагасаки.

«На борту находится один россиянин, который, к сожалению, инфицирован», — сказали в диппредставительстве.

В посольстве пообещали внимательно следить за тем, чтобы россиянину и впредь оказывали квалифицированную врачебную помощь. Медики характеризуют его состояние как неопасное.

«Посольство будет оказывать гражданину все возможное содействие», — заключили дипломаты.

Коронвирусом на Costa Atlantica заражены уже 34 человека. Лайнер стоит в японском порту с 25 марта без пассажиров. В середине апреля у одного из моряков подтвердили COVID-19, позже заразились еще 33 члена экипажа.

Японские власти заявили, что больных с симптомами госпитализируют. Те, у кого коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, останутся на борту.