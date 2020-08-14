Коронавирус выявили еще у 105 белорусов

Общее число заболевших COVID-19 возросло до 69 308.

За минувшие сутки скончались четыре человека. Всего за время пандемии умерли 603 гражданина. У скончавшихся пациентов были также выявлены хронические заболевания.

Из больниц медики выписали 274 человека. Таким образом, по данным на 14 августа, число выздоровевших составило 66 452.

С начала эпидемии в Белоруссии провели 1 402 346 тестов.