Коронавирус впервые диагностировали у гражданина Украины

На круизном лайнере Diamond Princess обнаружены пять человек, зараженных коронавирусом, один из них — украинец.

Лайнер с понедельника находится на карантине в районе порта Йокогама. Как пишут японские СМИ, ни у кого из больных нет опасных симптомов.

На круизном лайнере были проверены 3700 пассажиров, из них у 336 человек есть подозрении на наличие вируса, при этом в большинстве случаев болезнь протекала без симптомов.

На судне сейчас находится восемь граждан России. Пассажирам запретили покидать судно после того, как болезнь нашли у туриста, севшего на борт в Гонконге. Врачи решили проверить всех пассажиров.

Ранее сообщалось, что специалисты подсчитали темпы распространения коронавируса и выявили, что своего пика инфекция достигнет ближе к концу февраля. К этому времени заболевших будет уже около 500 тысяч человек.